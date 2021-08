Giucas Casella al Grande Fratello Vip 6/ “Nella Casa anche un atleta olimpico”

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La data d’inizio attualmente prevista per la partenza sarebbe quella del 13 settembre, come sempre in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini sta, dunque, definendo il cast di Vipponi che si prepara a fare il suo ingresso nella Casa di Cinecittà e tra questi pare ormai certo che ci sarà anche Giucas Casella. TvBlog fa sapere infatti che il celebre paragnosta sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande fratello vip. Una presenza sicuramente importante per il cast, un carattere che nel gioco potrebbe regalare non solo momenti esilaranti ma anche dinamiche interessanti. Come dimenticare, d’altronde, la sua avventura all’Isola dei Famosi, reality a cui ha partecipato ben due volte: la prima con Simona Ventura su Rai2 e poi nel 2018 su Canale 5. In entrambi i casi si è rivelato un grande protagonista.

Giucas Casella si prepara dunque a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 6 a settembre. Stando alle ultime indiscrezioni, con lui potrebbe però fare il suo ingresso anche un atleta che si è fatto notare alle Olimpiadi di Tokyo, ancora in atto. TvBlog infatti annuncia che: “nelle prossime ore potrebbe arrivare nel cast della casa più spiata d’Italia pure una bella spruzzata olimpica. Sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa con un atleta da podio di questa ultima Olimpiade, se son rose fioriranno si dice in questi casi.” Restiamo in attesa di conferme.

