James Casella è il solo ed unico figlio di Giucas Casella, l’illusionista e personaggio televisivo molto amato dal pubblico italiano. Padre e figlio hanno un ottimo rapporto, anche se Giucas ha dovuto crescere il figlio da solo visto che la mamma, la ballerina inglese Carol Torr, dopo la sua nascita non aveva le possibilità economiche di mantenerlo. Non è stato un figlio desiderato, visto che quando Giucas scopre che la ballerina Carol Torr è rimasta incinta la prima cosa che fa è sparire nel nulla. “Quando mi ha comunicato di essere incinta non mi sono più fatto vivo” – ha raccontato il personaggio televisivo, ma le cose sono precipitate quando ad una settimana dal parto Carol lo contatta dicendogli che non poteva economicamente mantenerlo.

Una dura verità che spinto Giucas a chiedere consiglio all’amico Pippo Baudo che l’ha esortato a pensarci e a valutare la possibilità di accoglierlo. “i sono confidato con Pippo Baudo che mi ha consigliato di pensarci bene, diceva che un giorno avrei sofferto se lo avessi abbandonato così. Le ho chiesto allora di tornare in Italia e ne ho richiesto l’affido. Da quel momento mi sono sempre occupato di lui, facendogli contemporaneamente da mamma e da papà” – ha detto Giucas.

Chi è James Casella, il figlio di Giucas Casella

Classe 1987, James Casella è nato dal flirt tra Giucas Casella e la ballerina inglese Carol Torr. Il figlio di Giucas somiglia tantissimo al padre sia fisicamente che nei modi, anche se a differenza del papà è molto riservato e discreto sulla sua vita privata. Quello che possiamo dirvi è che James si è laureato con il massimo dei voti presso la facoltà di Medicina ed oggi lavora come chirurgo e ha raggiunto importantissimi traguardi visto che nel 2019 è stato incaricato come vice-primario dell’Ospedale dei Castelli di Roma e docente all’Università della Sapienza, sempre nella Capitale.

Non solo, James è anche padre di un bimbo di nome Giacomo e di una figlia di nome Giulet rendendo così il padre Giucas nonno di due splendidi nipotini!