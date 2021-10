Giucas Casella “Alzabandiera ogni mattina”/ “Lì sotto è sempre tutto sull’attenti”

Katia Ricciarelli stuzzica Giucas Casella in diretta al Grande Fratello Vip. Si parla della loro presunta notte di passione, che entrambi sembrano confermare con tanto di particolari. Katia punzecchia Giucas, parlando di una possibile storia d’amore tra loro, lui però le ricorda che ha una compagna da 40 anni. Lei incalza: “Quante donne vuoi allora? Te lo puoi permettere dal punto di vista fisico?” La risposta di Casella è quasi urlata: “Certo! La mia bandiera funziona sempre!” Signorini è sbigottito: “Cosa succede ogni mattina?”, “Si alza sempre la bandiera!”, risponde il paragnosta e la Ricciarelli conferma subito.

James Casella scrive una lettera al padre Giucas/ "Sono fiero di te, sei speciale"

“Sono sull’attenti, sempre sull’attenti lì, ogni mattina. Anzi, ci sono state due mattine che non è stato così e mi sono preoccupato!”, ha rivelato ancora Giucas. Stupore e risatine in studio da parte di Signorini e delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, poi il conduttore ha preferito chiudere la parentesi e dedicarsi ad una bella sorpresa, proprio per Giucas: una lettera di suo figlio James.

