Giucas Casella conteso da GF Vip 4 e Pechino Express/ “Ecco quale dei due preferirei”

Tante novità bollono in pentola per Giucas Casella. Il mentalista potrebbe tornare presto in tv e in un nuovo reality. Dopo il successo (nonostante gli infortuni) all’Isola dei Famosi, Casella potrebbe essere nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Come scrive Fredella per Tpi, Giucas è vicinissimo alla Casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello Vip 4, che dovrebbe vedere alla conduzione Alfonso Signorini a partire da settembre, potrebbe trovare tra i suoi super ospiti proprio il noto mentalista. Ma non sarebbe l’unica novità riguardante Casella che, a quanto pare, è conteso da Mediaset e Rai. Ciò che al momento appare quasi certo è che tornerà a breve in tv e proprio in un reality. È da capire in quale, se su RaiDue o su Canale 5.

Giucas Casella tra Grande Fratello Vip e Pechino Express: “Vorrei andare…”

Sì perché anche Pechino Express vorrebbe fortemente Giucas Casella nel cast. Mediaset e Rai si contendono la simpatia e la vivacità spettacolare del mentalista per uno dei proprio show in prima serata. Ma quale dei due ha più speranza di averlo nel proprio cast? A chiarirlo è stato proprio Giucas Casella. Contattato da Tpi, il mentalista si è sbilanciato in questo modo: “Preferirei Pechino al Gf Vip e dopo il viaggio potrei, finalmente, sposare la mia storica compagna”. Il progetto di Casella sarebbe dunque quello di partecipare a Pechino Express (e chissà forse anche vincerlo) e poi sposare la sua compagna Valeria. Se le intenzioni verranno confermate di fronte all’eventuale proposta ufficiale, è chiaro dove vedremo Giucas nella prossima stagione televisiva.

