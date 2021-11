Giucas Casella gela Francesca Cipriani “Sei tutta di plastica”/ Gaffe al GF Vip

Nuova scenetta che vede protagonisti Giucas Casella e Francesca Cipriani in diretta al Grande Fratello Vip 2021. I due continuano ad essere una vera sorpresa di questa edizione e a regalare al pubblico in momenti finora più divertenti. Alfonso Signorini questa settimana non si è lasciato sfuggire la possibilità di dare a Giucas Casella l’occasione di vendicarsi di Francesca che durante le Vippolimpiadi l’ha riempito ovunque di mollette. Così, dopo averla freezzata, Signorini ha munito Giucas di un cesto ricco di mollette col il quale punzecchiare la sua vittima preferita. Una volta tornato in salotto ha iniziato quindi a tormentare una Francesca immobile che ha comunque tentato di ribellarsi con vari lamenti. Casella, però, ha cercato di zittirla prima con i suoi metodi da paragnosta, poi si è lanciato con una battuta ammonita poi da Signorini: “Ma dai, che sei tutta di plastica!” Francesca, però, non se l’è presa: “Diciamo 50 e 50”.

