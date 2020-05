Giucas Casella ipnotizza Francesca Cipriani/ Lei si schiaffeggia e piange in diretta

Pubblicità

Prima di chiudere questa stagione di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha deciso di far vivere al pubblico di Canale 5 un momento particolarmente trash che “occuperà dall’ottava alla prima posizione de I nuovi mostri di Striscia la Notizia!”, ha annunciato. In collegamento con la conduttrice c’è infatti Giucas Casella che, su richiesta della D’Urso, si prepara ad organizzare una delle sue ben note ipnosi. E chi se non Francesca Cipriani potrebbe essere l’ipnotizzata? Ecco allora che in split con Casella appare proprio la giunonica showgirl che pare inizialmente allarmata da quanto sta per accaderle in diretta. “Devo mangiare gli anacardi? Non li posso mangiare!” esordisce, senza un particolare senso logico; poi tempo una piccola pausa e via col “l’esperimento”.

Pubblicità

SCHIAFFI E LACRIME IN DIRETTA: SHOW DI FRANCESCA CIPRIANI A POMERIGGIO 5

Giucas Casella parte con le sue proclamazioni di rito: “Rilassati Francesca, inizia a rilassarti, poi conterò da uno a tre e tu ti abbandonerai dolcemente”. Francesca Cipriani a Pomeriggio 5 non sembra però essere così rilassata, per questo Casella replica il suo invito a non pensare a cosa c’è intorno e abbandonarsi. Intanto in studio la D’Urso sorride in attesa, così come Mainardi e la Groppelli in collegamento. Ecco allora il contro alla rovescia e il momento topico dell’ipnosi: “Sei tornata all’Isola dei Famosi e sul tuo corpo ci sono tantissimi mosquitos!” A queste parole la Cipriani inizia a sciaffeggiarsi, come per scacciare i fastidiosi insetti. Schiaffi sulle braccia, sul volto, in testa, mentre dallo studio difficilmente si trattengono le risate. Poi ecco Giucas che la sveglia e la Cipriani scoppia in lacrime: “Aia, mi sono fatta male!” ammette in diretta.



