Giucas Casella, la Cipriani lo “aggredisce”/ C’entra una “visione” sul futuro con fidanzato Alessandro Rossi

Giucas Casella e Manila Nazzaro: scherzo a Francesca Cipriani

Dopo essere stato vittima di molti scherzi organizzati da Francesca Cipriani, Giucas Casella ha deciso di fare a sua volta uno scherzo all’amica. In realtà l’ideatrice del piano è stata Manila Nazzaro, che ha deciso di coinvolgere l’illusionista. Proprio in questi giorni la Cipriani si sta godendo la presenza del suo fidanzato Alessandro, entrato in casa durante la puntata di venerdì. Mentre i due fidanzati si trovano nella stiva vengono raggiunti da Manila e Giucas. La ex miss Italia spiega a Francesca e Alessandro di aver avuto delle visioni da Giucas su Lorenzo Amoruso, e che le visioni erano proprio a proposito di un delicato argomento di cui Manila aveva parlato alla Cipriani. Lo scherzo consiste nel far credere a Francesca Cipriani che Giucas, toccando la mano di Alessandro e guardandolo negli occhi, possa leggere il suo futuro nel quale non vedrà Francesca ma al suo porto una ragazza castana.

Concetto Casella al fratello Giucas "Si alza la bandiera…"/ E lui replica "A te no?"

Le “visioni” di Giucas Casella sul futuro di Francesca e Alessandro

“Sei un persona squisita, bella. Il Grande Fratello ti ha fatto conoscere a tutti per la tua semplicità e per questo amore stupendo che hi per Francesca e io sono felicissimo per questo. Il lavoro si aprirà sempre di più. Incontrerai moltissima gente, però c’è una donna sul castano chiaro, Ci sarà una donna che ti colpirà tantissimo. Vedo questo”, dice molto seriamente Giucas Casella. Francesca Cipriani è sconvolta e l’illusioista cerca di tranquillizzarla prendendole la mano per vedere cosa c’è nel suo futuro, ma la ex Pupa vuole avere ulteriori spiegazioni sulla “visione” sul futuro del fidanzato. Alessandro, cercando di tranquillizzare Francesca, le ribadisce il forte sentimento che lo lega a lei. La Cipriani è sul punto di piangere e così Manila e Giucas decidono di porre fino allo scherzo: “Change, change, change”, urlano alzandosi in piedi. Francesca torna a sorridere e, con il suo peluche a forma di pulcino, li colpisce ripetutamente.

