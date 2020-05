Giucas Casella piange per il figlio a Pomeriggio 5/ “Sarò nonno ma sono stato male!”

Pubblicità

Tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si collega anche con l’amico Giucas Casella. Ma il tempo di salutarsi e la conduttrice lancia subito uno scoop: “Ma stai per diventare nonno?” Lui tentenna, si emoziona e si lascia andare ad un’inaspettata rivelazione: “Barbara io ho passato momenti brutti e tu lo sai, due mesi fa. – annuncia – Abbiamo parlato al telefono e ti devo dire grazie che mi hai sostenuto tantissimo e ti devo dire che è stato un momento molto brutto. Tu mi hai veramente rincuorato e sei stata straordinaria e te lo dico con il cuore.” Così, senza più trattenere le lacrime, annuncia: “È verissimo, divento nonno! Accadrà prestissimo, tra fine luglio e inizio agosto. Ed è una cosa bellissima, sono felicissimo!”

Giucas Casella in lacrime per il figlio James: Barbara D’Urso lo rincuora

Ma se suo figlio James Casella gli ha dato la grande gioia di poter diventare presto nonno, è ancora lui ad avergli causato preoccupazioni e malumori. Giucas Casella infatti confessa di aver temuto che suo figlio non volesse più vederlo, ma è stata poi Barbara D’Urso – anche nella telefonata citata all’inizio – a rincuorarlo. “Io ho cercato di farti capire che tuo figlio, che fa il medico, se non veniva era solo per protezione verso di te, perché non sei un ragazzino, perché lui fa il medico e sei a rischio”, ha chiarito la D’Urso., “Quindi è per questo che ti lascia il cibo nel box ma che non vi vedete”, ha concluso.



