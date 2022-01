Giucas Casella/ Sarà il primo finalista del Grande Fratello Vip 2021?

Giucas Casella: perde le staffe per la prima volta

Per la prima volta Giucas Casella ha perso le staffe nei confronti di Nathaly Caldonazzo. Durante la puntata di venerdì del Grande Fratello Vip è stata mandata in onda una clip dove l’attrice ha espresso il suo dispiacere per la nomination ricevuta da Casella nella puntata precedente. Secondo Nathaly l’illusionista è stato falso, perché a lei avrebbe detto di essere dispiaciuto per il voto. Inaspettatamente Giucas ha perso le staffe e ha iniziato a urlare contro Nathaly, definendola una ficcanaso e aggiungendo che non avrebbe mai votato i primi coinquilini. Katia e Davide sono dovuti intervenire per allontanarlo dalla Caldonazzo, poi Casella è scoppiato a piangere chiedendo scusa a tutti per quanto successo. Alfonso Signorini ha cercato di difenderlo, ma molto vip hanno deciso di nominarlo non sapendo che questa volta il televoto sancirà il primo finalista.

Giucas Casella è stato nominato da Lulù e Jessica Selassié e da Nathaly Caldonazzo. Delia è stata votata da Alessandro Basciano, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Barù e Katia Ricciarelli. Infine Soleil è stata votata da Manila Nazzaro e Delia. L’illusionista quindi si trova in nomination con Delia e Soleil: chi di loro tre sarà il primo finalista? Sui social in molti fanno il tifo per Giucas: “Bah tra Soleil e Delia il mio preferito è Giucas,ma tutta la vita” e “Scusate: mi spiegate perché dite non votare Soleil perché sennò il teatrino continua ma voi state votando la moglie del teatrante? Siate coerenti e dite che lo fate per il vostro spudorato odio. Se VERAMENTE volete mettere fine a tutto dovreste votare Giucas. Coerenza”. Ma stando ad alcuni sondaggi online il pubblico sembra preferirgli le due ragazze: “Questo fa capire ancora meglio l’ossessione per Soledad, preferite DD a dispetto pure di Giucas che sta lì da 5 mesi”.

