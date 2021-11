Giucas Casella scambia Maria Monsè per Adriana Volpe/ L’opinionista esce dallo studio

La 21esima diretta del Grande Fratello Vip 2021 è movimentata dall’ingresso di due nuove concorrenti. La prima di queste è Maria Monsè che entra in Casa con un freeze e in un salotto tutto vuoto. Alfonso Signorini chiama ad accoglierla Giucas Casella. Lui la raggiunge in salotto e, al vederla, esclama: “Ma è Adriana Volpe!” Felicissimo la saluta, mentre il pubblico in studio, Signorini compreso, ride a crepapelle. “Ma non è Adriana Volpe!”, lo corregge una volta ripresosi dalle risate. Iniziano allora le difficoltà di Giucas nel riconoscerla: “Non mi viene il nome!” “Usa i tuoi poteri, sei un paragnosta no?”, ironizza Signorini. “Non è Giucas ora, è Giuseppe! Ci vogliono 15 minuti ora se lo chiamo…” replica lui, lasciando basito il conduttore che invita allora Giucas a chiedere aiuto ai suoi compagni.

Maria Monsè qual'è il suo vero nome/ "Io sono Maria Concetta La Rosa, siciliana doc"

Lui torna in camera e la descrive ma senza successo, poi arriva alla conclusione “È Manila Nazzaro!”, dimenticandosi che Manila è con lui in Casa ormai da mesi. Sarà Francesca Cipriani a riconoscerla e accoglierla. In studio, intanto, Adriana Volpe, che per scherzo aveva abbandonato lo studio, si dice offesa con Giucas per averla scambiata con la Monsè: “Ti sei giocato a vita l’immunità!”

