Al Grande Fratello 2024 la scorsa settimana hanno fatto il loro ingresso nella Casa Maria Monsè insieme alla figlia Perla Maria, in veste di concorrente unico. Se la showgirl è piuttosto esperta del mondo dello spettacolo e della televisione, per la giovane è la prima importante esperienza sul piccolo schermo per mettersi in mostra e farsi conoscere al grande pubblico. A fare il tifo per lei da fuori è anche il padre Salvatore Paravia, pronto a supportare moglie e figlia in questa nuova avventura.

Salvatore Paravia, padre di Perla Maria e marito di Maria Monsè, è un noto imprenditore di origini salernitane a capo di un’importante azienda di ascensori, per la quale realizza vari impianti nella sua città. Sul fronte sentimentale, invece, dopo il fidanzamento è convolato a nozze con l’ex Non è la Rai nel 2006 e, nello stesso anno del loro matrimonio, è nata la loro prima e unica figlia Perla Maria, che oggi ha 18 anni.

Maria Monsè e Salvatore Paravia, il grande amore e l’armonia in famiglia

La lunga storia d’amore tra Maria Monsè e Salvatore Paravia procede a gonfie vele e, a distanza di 18 anni dal matrimonio, la coppia ha rinnovato per quattro volte le promesse di nozze. Inoltre, insieme alla figlia Perla Maria formano una famiglia molto unita ed affiatata, a dimostrazione della grande armonia che si respira in casa. Anche se la showgirl ha più volte ammesso di essere molto gelosa del marito, come confidato ai microfoni di Libero nel 2021: “Tanti pensano che lui sia uno dedito alla famiglia che non si pavoneggia, invece lui è molto vanitoso, quando riceve dei complimenti sui social gli fa tanto piacere, quindi non vorrei che cedesse alle lusinghe della prima arrivata che dice tre cavolate per farlo cadere come una pera cotta!”.