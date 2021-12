Giucas Casella scoop su Nathaly Caldonazzo al GF VIP/ “Abbiamo avuto una storia”

Anche Nathaly Caldonazzo fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e dichiara subito le sue sensazioni a pochi istanti dall’inizio della sua avventura. “Sono emozionata, ho il cuore che batte a mille ma sono felice. Un po’ di loro li conosco nella Casa, molti non li conosco e quindi sono molto curiosa, non mi faccio pregiudizi, vediamo dentro quello che succede.” Signorini fa notare che da tempo ormai la Caldonazzo è single convinta ma che proprio nella Casa potrebbe trovare l’amore: “Se spero di trovarlo? Magari se fai entrare qualcuno un po’ più grande…”

Giucas Casella accoglie Nathaly Caldonazzo ma non la riconosce

Scambiate due parole di benvenuto, Signorini chiama allora ad accogliere Nathaly il solito Giucas Casella. Avendola di fronte però, ancora una volta, Giucas non la riconosce: “Chi sei? Ci conosciamo?” Signorini scherza e gli fa credere che sia Patty Pravo ma lui non ci casca: “È impossibile! Io l’ho ospitata tre mesi a casa mia!” Arriva finalmente la rivelazione: Giucas la riconosce e arriva anche a fare una confessione “Abbiamo avuto una storia!” “Se c’è stata, non me ne sono neanche accorta io!”, replica però divertita la Caldonazzo che, chiaramente, nega tutto.

