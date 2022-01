Giucas confessione hot:”quando vedo Delia ho l’alzabandiera”/ Imbarazzo Signorini: chiude il collegamento e..

Giucas Casella rischia di combinarla grossa durante la diretta del Grande Fratello VIP. Mentre si chiudono le nomination, il gieffino chiacchiera in confessionale con Alfonso Signorini e si lascia andare ad alcune considerazioni e ammissioni hot su Delia Duran, moglie di Alex Belli. Il simpatico illusionista si sbottona un po’ troppo a proposito di fantasie esplosive e attrazioni dentro la casa, così prima di concludere il suo pensiero su Delia (“Da quando è entrata e si fa la doccia, la mia bandiera….”) viene tempestivamente fermato dal conduttore.

Signorini, per evitare gaffe clamorose, manda la pubblicità e salva il salvabile. Al ritorno in studio, l’imbarazzo è ancora palpabile tra gli opinionisti e per riportare la situazione sui giusti binari lascia il compito ad Alex Belli di smorzare il gelo. “Dico a Giucas che ha la mia benedizione, proteggi Delia!”. le sue parole da studio. Tra potenziali gaffe e ammissioni pericolose ecco il sospiro di sollievo di Alfonso Signorini: “Abbiamo concluso appena in tempo. Abbiamo bloccato tutto”, il suo commento a proposito di Giucas Casella e le sue confessioni pericolose.

