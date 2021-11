Giucas piange, Francesca Cipriani gli taglia i capelli/ “Bambola assassina è tornata”

Alfonso Signorini frizza Giucas Casella e Francesca Cipriani ne approfitta per tagliargli una grossa ciocca di capelli. La showgirl, in versione ‘bambola assassina’, prende le forbici che gli autori del Grande Fratello VIP le hanno fatto trovare all’interno del confessionale. E con grande prontezza, subito dopo, si avventa sul povero Giucas Casella, che frizzato è costretto a subire i dispetti di Francesca Cipriani. “La bambola assassina è tornata…”, annuncia minacciosa la showgirl. Giucas è impietrito, non sa che la sua amica sta per andarci giù pesante.

Francesca Cipriani beccata in bagno in diretta al GF Vip/ Giucas "Dove sei, muoviti!"

Giucas devastato dalla Cipriani, piange per il taglio di capelli

A differenza delle scorse settimane, il taglio è molto più profondo. Giucas rispetta il freeze invocato dal Grande Fratello VIP ma comincia a piangere, quando si accorge della ciocca che Francesca gli ha appena “strappato” di dosso. Cala il gelo nella casa e gli autori interrompono il freeze. “Quanti capelli mi ha tolto?”, domanda incredulo Casella. “Stasera non ci parliamo proprio”, sbotta l’illusionista. La Cipriani minimizza ma ormai il danno è fatto. “Per me resti sempre il nonno più bello di Italia”, dice. Come andrà a finire?

