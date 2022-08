Giulia Arena sposa Anton Giuseppe Morra?/ “Ne parliamo, ma lui vorrebbe…”

Giulia Arena sposerà Anton Giuseppe Morra?

Giulia Arena è pronta a sposarsi? L’ex Miss Italia e oggi attrice protagonista de “Il Paradiso delle Signore”, nei panni di Ludovica Brancia di Montalto, è fidanzata da otto anni con l’avvocato Anton Giuseppe Morra. Entrambi siciliani vivono insieme a Milano, anche se l’attrice fa la pendolare visto che il set della soap opera in onda nel pomeriggio di Rai 1 è a Roma: “Lo faccio a cuor leggero perché è più quello che guadagno che quello a cui rinuncio”, ha detto Giulia Arena sulle pagine del settimanale Di Più. Durante l’intervista l’attrice ha dichiarato di essere pronta a fare il grande passo: “Sento il desiderio di compiere un passo importante, quello del matrimonio. Ne parliamo e siamo allineati”. Ma non è tutto: “Il mio fidanzato vorrebbe che facessi io la proposta di nozze. Ha anche già scelto l’orologio che desidera come dono di fidanzamento. Mia madre è convinta che sarò io a cedere”.

Giulia Arena: prima il matrimonio, poi i figli

Sulle pagine di Di Più Giulia Arena ha rivelato che le piacerebbe anche avere dei figli con il compagno Anton Giuseppe Morra: “Prima ci sposeremo e poi avremo dei figli. Ci piace il fatto di procedere per piccoli passi, vogliamo aggiungere prima un tassello e poi l’altro alla nostra solida casetta di mattoni”. I due si sono conosciuti all’Università: l’ex Miss Italia 2013 ha frequentato per un breve periodo la Facoltà di Giurisprudenza del Sacro Cuore di Milano prima di dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo. Tra le aule dell’Ateneo milanese ha incontrato Morra, a cui è legata da otto anni. Lo scorso giugno, in occasione dei 30 anni del fidanzato, Giulia Arena ha scritto una romantica dedica su Instagram: “Trent’anni. Quante volte abbiamo fantasticato, scherzato, progettato su questo numero. Auguri a te, che sei la mia rotta e le mie vele e, di tanto in tanto, vento contrario. Non avrei potuto volere di più dalla vita che percorrere questo mare insieme. Ed io, che ti ho conosciuto che avevi appena più di vent’anni, oggi non posso che essere Fiera dell’uomo straordinario che sei diventato. Buon Compleanno, amore mio“.

