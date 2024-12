Amici 2024, anticipazioni registrazione puntata 15 dicembre su Canale 5: ultime gare dell’anno

È tempo di una nuova registrazione del pomeridiano di Amici 2024, prevista per oggi 12 dicembre. Nella puntata che vedremo in onda domenica 15 dicembre su Canale 5, come sempre dalle 14, ci aspettano nuove gare di canto e ballo e, soprattutto, nuove sfide. Maria De Filippi è alla conduzione di quella che potrebbe essere la penultima puntata dell’anno. Presto ci sarà la pausa natalizia del programma, il che vuol dire che Amici andrà in onda fino al 21 dicembre (salvo cambiamenti), per poi tornare in onda a gennaio.

A giudicare i ragazzi in gara ad Amici 2024 ci saranno non solo i professori di canto e ballo, pronti ad emettere i loro voti, ma anche dei professionisti esterni. Gli ospiti della nuova puntata, che saranno annunciati solo durante la puntata, si occuperanno di giudicare le gare di ballo e canto ma anche le prove di improvvisazione e gli inediti.

Le sfide di Amici 2024: Teodora, TrigNo e Dandy a rischio

Tre le sfide previste per questa settimana ad Amici 2024. Da due settimane è in bilico la posizione di Teodora, che si è infortunata prima di sostenere la sfida. La ballerina si è però ripresa ed è pronta a sostenere la sua sfida. La scorsa settimana sono invece arrivati ultimi TrigNo, allievo di Anna Pettinelli, per il canto, e Dandy, nuovo allievo di Deborah Lettieri, per il ballo. Scopriremo oggi se rimarranno nella scuola oppure dovranno lasciarla definitivamente.

Proprio per l’imminente sfida, Dandy ha vissuto un crollo nella scuola di Amici 2024, iniziando a temere che non fosse il posto giusto per lui. Il ballerino teme che, essendo la sua danza diversa da quella degli altri e lui un ballerino poco versatile, la sua permanenza nella scuola sarà comunque sempre a rischio. Ma sarà così?

Anticipazioni Amici 2024: Ilan Muccino sostituito?

Nel corso della nuova registrazione di Amici 2024 scopriremo, inoltre, quale sarà il destino di Ilan. Il suo prof Rudy Zerbi si è preso una settimana per valutare la possibile sostituzione del ragazzo con un altro da lui provinato, Jacopo Sol. Entrambi hanno trascorso una settimana di prove e verifiche, ma solo oggi scopriranno la decisione del prof. Ilan dovrà abbandonare la scuola? O, come accaduto con Diego, avrà la possibilità, qualora sostituito, di andare nella squadra di Anna Pettinelli o Lorella Cuccarini?