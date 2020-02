Giulia Begnotti, compagna di Diego Abatantuono/ Un amore che dura da 30 anni

Giulia Begnotti è riuscita a rubare il cuore di Diego Abatantuono, a breve distanza dal divorzio dell’attore con la prima moglie Rita Rabassini. Giulia diventerà la sua compagna, ma l’artista deciderà di non sposarla e non perchè non la ami. Dopo tutto è da lei che ha avuto due figli, Matteo [1995, ndr] e Marco [1997, ndr]. “Il matrimonio è una corsa, quando l’hai già fatta, non ti interessa quasi più”, ha dichiarato tempo fa Abatantuono, “se invece ti piazzi ai blocchi di partenza, se vai in surplace, se vivi con l’idea che il bello deve ancora succedere, anzi, sei tu a doverlo far accadere, allora tutto funziona meglio, molto meglio”. Se avesse potuto, l’attore forse non si sarebbe sposato nemmeno la prima volta. Anche in quell’occasione lo ha fatto più che i suoi suoceri, per farli contenti. “E poi, nonostante una figlia bellissima, Marta, è finita”, ha aggiunto. Sappiamo invece poco e nulla della Begnotti, poco attiva sui social. Su Instagram, l’ultimo post infatti risale allo scorso novembre, quando ha scelto di pubblicare una foto di Chico Forti e Roberto Fodde. “Due grandi amici… ad averne”, ha scritto. Fra foto di paesaggi e fiori (le rose sono le sue preferite, di tutti i colori), spunta anche uno scatto del compagno. Anche in questo caso datato, visto che si parla del compleanno festeggiato lo scorso 20 marzo.

GIULIA BEGNOTTI E DIEGO ABATANTUONO, UNA FAMIGLIA ALLARGATA E FELICE

Giulia Begnotti è stata spesso indicata dai giornali come la seconda moglie di Diego Abatantuono. In realtà i due non si sono mai sposati, ma questa definizione è spuntata comunque fin dall’inizio della loro relazione. Siamo negli anni Ottanta/Novanta: l’attore è nel pieno della sua popolarità e lei, capello biondo e spesso abbronzatissima, ha uno sguardo dolce e gli occhi da sognatrice. Una foto condivisa dall’Archivio Luce ci mostra quel momento in cui i due si trovano seduti nei pressi del bancone di un bar. Giulia compare poco spesso al fianco dell’artista, che preferisce mantenere il più possibile privata la sua vita di coppia. Lo dimostra l’assenza di qualsiasi dichiarazione della Begnotti ai mezzi stampa, la volontà di Diego di non menzionarla nelle numerose interviste. Sappiamo invece che l’ex moglie Rita Rabassini, sceneggiatrice, si è fidanzata con Gabriele Salvatores subito dopo la loro separazione. La figlia dell’ex coppia, Marta, è cresciuta quindi per diversi anni in casa con il regista. Oggi, venerdì 7 febbraio, Diego Abatantuono sarà ospite di Sanremo 2020 e possiamo scommettere che Giulia assisterà all’evento da casa. Nei pochi post pubblicati su Instagram sul compagno, emergono sempre parole d’amore nei suoi confronti.

