Giulia Belmonte e Stash Fiordispino presto genitori bis/ “Ti aspettiamo con Grace…”

Stash Fiordispino e Giulia Belmonte presto di nuovo papà e mamma

Si avvicina sempre di più per Stash Fiordispino il grande giorno della nascita della secondogenita concepita con Giulia Belmonte. I due giovani genitori sono infatti in procinto di dare alla luce la sorella nascitura di Grace, che è la primogenita del leader dei The kolors e la giornalista tv. E mentre il tempo stringe la futura mamma bis si apre ai follower in una serie di post condivisi su Instagram, sia pubblicamente che tra le stories condivise sul noto social.

“E’ arrivato il momento di preparare la valigia per l’ospedale – fa sapere la futura mamma bis e dolce metà di Stash Fiorspino tra le Instagram stories, annunciando quindi l’imminente giorno del parto-, (di solito si prepara dal 7° mese, sono un po’ in ritardo)”. Ma non è tutto. Perché poi a corredo di una carrellata di teneri scatti, che la immortalano mentre sfoggia il pancione della seconda gravidanza in corso e si lascia andare a delle romantiche effusioni con il leader dei The Kolors, Giulia Belmonte lancia una dedica social alla futura nascitura.

Il messaggio per la futura neonata

“Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano! – è il messaggio che la giornalista tv riporta testualmente nella descrizione del suo nuovo post condiviso con i follower, anche a nome del futuro papà bis-. Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te!”.

Un post che è diventato virale in poco tempo e che fa ora incetta di like, condivisioni e messaggi di congratulazioni per i futuri genitori bis da parte del popolo del web, che non vede l’ora di festeggiare il benvenuto al mondo della sorella di Grace e figlia di Giulia Belmonte e Stash Fiordispino.

