Giulia Belmonte e Virginia Reniero, amiche Aristide Malnati/ Chi sono? “Due figlie..”

Giulia Belmonte e Virginia Reniero sono le protagoniste di una bellissima sorpresa che arriva nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 per Aristide Malnati. Si tratta delle colleghe con le quali conduce la trasmissione Storia e Misteri. In particolare Giulia Belmonte è una giornalista e modella originaria di Atri, in provincia di Teramo. Stessa cosa per Virginia, che ad Aristide ha scritto una lunga e toccante lettera. “Sono quasi ormai 3 mesi che sei lontano, mi manchi spesso, – scrive Virginia – sia nei momenti di sconforto in cui non ci sei tu a difendermi dandomi coraggio, sia nella quotidianità che ammetto essere più monotona e scialba senza il tuo sapere sempre prendere la vita con ironia e filosofia”.

Giulia Belmonte e Virginia Reniero, chi sono le due amiche Aristide Malnati

Aristide Malnati non trattiene la commozione nel leggere le parole di affetto delle sue amiche Giulia e Virginia, che svela poi essere anche le sue coinquiline a Milano. Tuttavia tiene a precisare che “Sono amiche, sono le figlie che non ho mai avuto!” D’altronde entrambe confermano il grande affetto nei suoi confronti: “Mi sono accorta di tenere davvero tanto a te, […] sei amico, complice, pilastro e famiglia…” scrive ancora Virginia nella sua lettera. “Sei un uomo dal cuore grande, ti aspettiamo fuori!” scrive invece Giulia, lasciando Aristide molto commosso e al contempo felice.



