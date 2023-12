Giulia Cecchettin, le confidenze alla nonna/ “Filippo è troppo possessivo, non posso stare con le amiche”

La nonna di Giulia Cecchettin, Carla, è intervenuta a Quarto Grado e ha raccontato alcuni particolari della fine della relazione tra la studentessa 22enne e Filippo Turetta, in carcere a Verona reo confesso dell’omicidio della giovane. Secondo quanto descritto dalla donna, sua nipote le avrebbe fatto alcune confidenze sui motivi che avevano portato i due ragazzi alla rottura e questo sarebbe accaduto pochi mesi prima del delitto.

Filippo Turetta non si sarebbe mai arreso all’orizzonte di una semplice amicizia e avrebbe raccontato agli inquirenti di averla uccisa perché non accettava “che fosse finita”: “La volevo per me” avrebbe detto, riporta l’Ansa, nel corso dell’interrogatorio fiume di circa 9 ore davanti al magistrato dopo l’estradizione dalla Germania. Giulia Cecchettin è stata colpita con numerose coltellatee poi abbandonata nei pressi del lago di Barcis (Pordenone) dove il suo corpo senza vita sarebbe stato rinvenuto quasi una settimana dopo la scomparsa. La fuga di Filippo Turetta si sarebbe conclusa dopo 7 giorni da quell’11 novembre in cui si sarebbe consumato l’efferato omicidio.

Giulia Cecchettin, la nonna ricostruisce la fine della relazione con Filippo Turetta

La trasmissione di Gianluigi Nuzzi, nella puntata dell’8 dicembre scorso, ha raccolto le dichiarazioni della nonna di Giulia Cecchettin, Carla, relativamente alla fine della relazione tra la ragazza e l’ex fidanzato Filippo Turetta. La donna ha affidato ai microfoni di Quarto Grado una ricostruzione di ciò che sua nipote le aveva detto nei mesi in cui avrebbe maturato la decisione di lasciarlo, stanca delle condotte oppressive del 21enne.

“All’inizio Giulia era innamorata, era il suo primo amore, era alle stelle, al settimo cielo. Poi, a un certo punto, mi ha detto ‘Nonna, ho lasciato Pippo’. Le ho chiesto il motivo e mi fa ‘È troppo possessivo, non posso vivere la mia vita, non posso neanche stare con le mie amiche, mi sta stretto’. Io le ho detto ‘Hai fatto bene, molto bene’“. Successivamente, Giulia Cecchettin avrebbe riallacciato il rapporto con il 21enne e, ancora una volta, avrebbe trovato nella nonna la persona a cui confidare gli sviluppi di quella relazione: “In un secondo tempo mia nipote mi racconta che si è rimessa con Filippo. Ho detto ‘Stai attenta, l’avevi già lasciato…’. Dopo un po’ di tempo, lei mi fa ‘Nonna, ho lasciato Pippo definitivamente’. Le ho detto ‘Bravissima, ora cerca di fare la tua vita, pensa agli esami e alla tua laurea’. Lei era entusiasta“.

