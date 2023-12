Filippo Turetta, oggi l’interrogatorio/ Prevista l’autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin

Quella di oggi sarà una giornata molto importante per quanto riguarda le indagini inerenti la morte di Giulia Cecchettin, visto che il suo assassino presunto, Filippo Turetta, verrà interrogato in carcere. Dopo la decisione di non rispondere alle domande del gip di martedì scorso, il 22enne veneziano parlerà oggi con gli inquirenti dalla casa circondariale di Verona dove si trova dal suo ritorno in Italia, da sabato scorso.

C’è quindi attesa per cercare di capire cosa dirà il ragazzo, quale sarà la sua versione del delitto e soprattutto motivare tale folle gesto. Secondo RaiNews non è comunque da escludere che il ragazzo possa fare ulteriormente scena muta, ma chi indaga si attende una collaborazione. Quella di oggi sarà una giornata importante anche perchè si terrà l’autopsia sul cadavere della povera Giulia Cecchettin da cui si capirà come la ragazza sia morta, se per via delle gravi ferite riportate, se per il dissanguamento o magari per un soffocamento, visto che la povera 22enne, dopo essere stata martoriata, sarebbe stata gettata in macchina con dello scotch sulla bocca.

FILIPPO TURETTA, OGGI L’INTERROGATORIO E L’AUTOPSIA SU GIULIA CECCHETTIN: LA QUESTIONE PREMEDITAZIONE

Fra i punti chiavi della vicenda resta la premeditazione dell’omicidio da parte di Filippo Turetta, visto che il ragazzo era in possesso dello scotch di cui sopra, ma anche sembra di sacchi neri e di coltelli, tutti indizi che spingerebbero verso un assassinio programmato. Nel corso di questi primi giorni di indagini sono già state ascoltate anche alcune amiche della giovane che hanno cercato di ricostruire il rapporto che vi era fra i due ex fidanzati, nonché gli atteggiamenti possessivi ed ossessivi di Filippo Turetta anche dopo che la relazione fosse terminata.

Da segnalare infine che i genitori del giovane non incontreranno il ragazzo in queste ore: dovevano farlo mercoledì ma non se la sono sentiti dal punto di vista psicologico ed emotivo. Sono attese novità a breve.











