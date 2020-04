Giulia De Lellis “Con Andrea Damante è un caos”/ “Per molti sono una pazza però…”

Pubblicità

Il ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha fatto e continua a far discutere molto. C’è chi crede che tutta la loro relazione sia stata costruita a tavolino per beneficiarne, chi invece è felice di questo ritorno ma vuole saperne di più. La De Lellis ha perciò deciso di accontentarli rispondendo alle domande che Simona Ventura le ha fatto nel corso della prima del suo nuovo ciclo di dirette su Instagram. Come riporta la Nostra Tv, Giulia ha allora esordito raccontando: “Diciamo che il mio cuore e la mia testa non si sono parlati per un po’, ora forse hanno fatto pace.” E ha poi continuato: “Sto cercando di capire, questa quarantena mi sta aiutando. C’erano alcune cose che non mi facevano stare bene. È un caos allucinante però è molto divertente.”

Giulia De Lellis e il ritorno con Andrea Damante: “Per molti sono una pazza folle..”

Giulia De Lellis, nel corso della diretta con Simona Ventura, ha dunque raccontato come sta procedendo la quarantena con Andrea Damante. “Forse ho fatto il passo più lungo della gamba ma era un bisogno, e non ero l’unica a dover capire. – e ancora – Sono una molto istintiva, spesso agisco senza pensare alle cose. Però ho 24 anni e voglio vedere che succede”. Simona Ventura ha poi chiesto a Giulia se effettivamente ha sempre continuato ad amare Damante anche dopo la rottura (e dunque anche mentre stava con Andrea Iannone). Lei ha allora dichiarato: “No, per questo mi sono presa altri momenti con persone straordinarie, sia a livello amoroso che di amicizia. Adesso sto provando a trovare la mia strada. Per molti sono una pazza folle, però ho 24 anni e sto cercando di capire perchè sto vivendo questo”, ha concluso.



