Giulia De Lellis e Tony Effe, amore a gonfie vele: dediche social e foto insieme

Fino a poco tempo fa, quelle su Giulia De Lellis e Tony Effe erano soltanto indiscrezioni. Dopo vari avvistamenti, la coppia ha però deciso di venire allo scoperto, mostrandosi insieme pubblicamente sui rispettivi social e confermando così la loro relazione. E così, negli ultimi giorni, Giulia e Tony si sono mostrati insieme, fianco a fianco, dietro le quinte dei concerti del rapper, in auto e in altre situazioni.

Con la ‘libertà’ di mostrare la loro relazione al mondo, Giulia De Lellis ha deciso infatti di condividere alcuni scatti in cui è insieme al suo nuovo fidanzato, che abbraccia, bacia e al quale dedica le parole “quel cattivissimo ragazzo”, chiaramente ironiche. Foto che hanno fatto letteralmente impazzire il web, soprattutto visto che non è mancata la risposta di Tony Effe: un cuoricino nero.

Giulia De Lellis di nuovo innamorata dopo le ultime delusioni?

Giulia De Lellis sembra, dunque, aver ritrovato l’amore dopo un periodo difficile. L’influencer da oltre 5 milioni di follower ha infatti chiuso una lunga relazione con Carlo Beretta – oggi fidanzato di Melissa Satta – non senza dolore, e successivamente una frequentazione con Giano Del Bufalo. Lei stessa, in un’intervista concessa a Cosmopolitan, ha dichiarato: “Il mio cuore ha sofferto, ho avuto una fase anche lì a livello sentimentale molto pesante, ma adesso anche in quell’ambito ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo.” Parole che preannunciavano la conferma della relazione col rapper Tony Effe.

