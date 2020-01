Giulia De Lellis, polemica sui “boni”/ “Siete figh* ma fate cose imbarazzanti! Meno!”

Giulia De Lellis solleva una nuova polemica. Tutto nasce da una serie di stories nelle quali l’influncer da oltre 4 milioni di follower si scaglia contro i “boni” o, comunque, alcuni in particolare. In macchina assieme a sua cognata Caterina, Giulia lancia la sua dettagliata accusa: “Ci sono dei boni, dei bellissimi ragazzi e ne abbiamo visti alcuni su Instagram.. – esordisce l’ex di Uomini e Donne – il problema è che questi sanno di essere davvero molto figh* e fanno delle cose imbarazzanti!” Giulia allora specifica: “Se siete belli e lo sanno tutti non fate quelle cose da piacioni, che è da sf*gati!” La De Lellis non entra nel dettaglio ma fa chiaramente comprendere di aver visto scene su Instagram che non le sono andate affatto a genio e che, anzi, le sono parse piuttosto ridicole.

Giulia De Lellis attacca i boni: “Fatevi un selfie non questi video imbarazzanti!”

A scanso di equivoci, Giulia De Lellis fa una precisazione: “Ora io sono fidanzata, ho un bellissimo ragazzo, do tanti consigli soprattutto alle donne – tuttavia aggiunge – però a questa cosa ci tengo particolarmente a dirla a voi maschioni: siete dei begli omoni? Non fate questi video che poi sembrate sfig*ti.” Così dà loro un consiglio, approvato anche dalla sua accompagnatrice: “Fatevi un selfie, sorridete, una foto con i nipotini, con la comitiva… meno, dai!” C’è però chi sul web ha trovato del tutto inappropriato questo intervento: “Ma a te cosa frega? Guardati il tuo rgazzo piuttosto!” ma la De Lellis ha tenuto a chiarire che “gli occhi sono fatti per guardare!”

