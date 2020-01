Giulia d’Urso/ Mariano Catanzaro: “L’ho conosciuta e abbiamo..” (Uomini e donne)

SEGNALAZIONE SU GIULIA D’URSO AD UN PASSO DALLA SCELTA DI UOMINI E DONNE?

E’ grazie ad una segnalazione di Deianira Marzano che torniamo a parlare di Giulia d’Urso a pochi giorni dalla scelta di Giulio Raselli. Per evitare di accavallare la messa in onda la redazione ha deciso bene di lasciare a casa il tronista ormai per la seconda registrazione consecutiva e per poter mandare in diretta la scelta il prossimo 20 gennaio. Questo significa che preso scopriremo chi tra Giulia e Giovanna sarà la sua ragazza, almeno si spera, ma su quella decisione potrebbe pesare adesso l’ennesima segnalazione a discapito proprio della bella Giulia. Secondo quanto rivela l’influencer gossippara sembra proprio che Mariano Catanzaro abbia conosciuto Giulia d’Urso in un locale qualche settimana fa quando era già corteggiatrice di Giulio Raselli. L’ex tronista rivela di averla notata non solo per la sua bellezza ma anche per il suo volto noto ma non aveva collegato che fosse proprio una corteggiatrice di Uomini e donne.

MARIANO CATANZARO RIVELA CHE GIULIA D’URSO…

Dal canto suo, Giulia d’Urso non si è tirata indietro e quando Mariano si è avvicinato si è presentata e i due poi hanno iniziato una piccola conversazione interrotta, secondo quanto racconta il napoletano, solo dall’arrivo di un amico di lei che l’ha portata via. Il tronista ha lasciato intendere che forse Giulia d’Urso era interessata a fare la sua conoscenza nonostante la sua partecipazione al programma. Questa sarà l’ennesima goccia che andrà a riempire il mare di pettegolezzi e segnalazioni che hanno colpito Giulia in questi mesi. Alla fine Giulio Raselli si lascerà confondere e distrarre preferendo Giovanna o sarà Giulia a spuntarla alla fine?

© RIPRODUZIONE RISERVATA