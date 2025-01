Parte il 1 gennaio su Real Time “Amore alla Prova – La crisi del settimo anno” condotto da Belen Rodriguez. Dalle 21.30 inizia una nuova avventura per quattro coppie che saranno affiancate per tutto il percorso dalla psicologa Maria Luigia Augello per capire come migliorare la loro relazione o se è il caso di non portarla avanti. Iniziamo a conoscere la prima coppia di Amore alla prova, Giulia e Marco.

Claudia e Maurizio, chi è la coppia di Amore alla prova?/ "Lui iscritto a un sito di appuntamenti..."

Si tratta di una veterinaria di 24 anni che con il suo compagno 29enne vive a Roma mentre lui lavora come operatore dei treni ad Alta Velocità.

Giulia e Marco, perchè la coppia di “Amore alla prova” è in crisi?

Le premesse non sono molto buone: in passato Marco si è mostrato piuttosto “libertino” e questo ha fatto crescere in Giulia tante insicurezze che la portano a non saper più cosa fare. Oltretutto, la ragazza ha confidato di sentirsi troppo soffocata dalla personalità di lui, che risulta controllante e oppressivo.

Valeria Pintore, moglie di Gianmarco Tognazzi/ "Colpo di fulmine, ma lei inizialmente mi rifiutò"

Dall’altra parte, Marco di Amore alla prova ha accusato la fidanzata di essere sempre distante ammettendo che negli ultimi tempi anche la loro intimità ne ha risentito parecchio. Con l’aiuto della sessuologa e con la conduzione di Belen Rodriguez al timone di questa nuova avventura, Giulia e Marco faranno di tutto per salvare il loro amore. Ce la faranno?