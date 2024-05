De Martino e Belen Rodriguez, nuovo programma su Canale 5?/ Berlusconi chiede aiuto a Maria De Filippi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez condurranno uno show insieme?

Grandi novità per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due conduttori ed ex coniugi potrebbero ritrovarsi insieme in una nuova avventura su Canale Cinque nei prossimi mesi. Come svelato dal magazine Dipiù TV, Pier Silvio Berlusconi sarebbe intenzionato a portare in prima serata l’ex coppia per uno show, al momento tutto da organizzare, ma che starebbe bazzicando nella mente del padrone di Mediaset. Una missione che non risulta certo facile, in primis perché Stefano De Martino è legato da un contratto alla Rai, mentre Belen Rodriguez ha detto addio alla tv di Cologno Monzese lo scorso anno, non senza polemiche e strascichi.

Rivedere insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme è una suggestione che starebbe frullando nella mente di Berlusconi, pronto a chiedere un aiuto speciale a Maria De Filippi per fare in modo che il tutto possa andare in porto. La showgirl argentina, infatti, così come De Martino, sono grandi amici della conduttrice di Amici e i rapporti ottimi tra Stefano e Belen possono giocare a favore di Berlusconi.

Nel frattempo Stefano De Martino è sempre più in procinto di diventare una delle nuove colonne in casa Rai. Il presentatore campano sarà con tutta probabilità al timone di Affari Tuoi nella prossima stagione televisiva, il game show che rimarrà orfano di Amadeus su Rai1. Il conduttore, diretto a Canale Nove, lascerà libera la poltrona per De Martino, pronto a entrare nelle case degli italiani con cadenza quotidiana.

Resta tutto da scrivere invece il futuro di Belen Rodriguez, reduce dall’avventura nel programma di Amazon Prime Video Celebrity Hunted. La showgirl argentina nei mesi scorsi ha rilasciato una intervista bomba a Domenica In di Mara Venier e proprio per questo si è ipotizzato che il suo futuro potesse essere in Rai. Niente è stato ancora definito, ma intanto i fan adesso sperano di rivedere insieme, almeno per una volta, Stefano e Belen Rodriguez, magari su Canale Cinque e grazie all’aiuto di Maria De Filippi. Discorsi che sicuramente saranno affrontati nei prossimi mesi, anche se appare complesso immaginare un futuro di De Martino lontano dalla Rai, con la quale molto presto siglerà un importante rinnovo di contratto.

