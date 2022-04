Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ “E’ una mia collaboratrice. Siamo passati da…”

Da poco tempo, Francesco Gabbani si è legato sentimentalmente a una giovane donna, che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo italiano. Si chiama Giulia ed è stata definita dal padre del cantante “l’altra metà della mela”, talmente tanto sarebbe affine al cantante amatissimo da tutti. Si tratterebbe di una giovane molto timida e discreta, che però è diventata immediatamente la musa ispiratrice di Gabbani. Il cantante, infatti, le ha dedicato la canzone Viceversa, con la quale è riuscito a piazzarsi al secondo posto al Festival di Sanremo del 2020. Non si conosce il cognome della giovane e non sappiamo molto su di lei.

Francesco Gabbani piange per la mamma/ “Mi ha sempre messo in guardia, oggi capisco”

Le dichiarazioni di Francesco Gabbani su Giulia

Giulia arriva dopo la rottura tra Francesco Gabbani e la sua ex Dalila. Il cantante e la tatuatrice stavano insieme da anni e l’artista ne aveva parlato sempre benissimo, come la donna della sua vita. Originaria di Carrara come lo stesso Gabbani, di professione fa la tatuatrice. La loro è stata una storia lunghissima, durata circa otto anni, nel corso della quale quale il cantante toscano si diceva “fedelissimo”. Non sappiamo per qualche motivo la relazione sia giunta al termine. Riguardo Giulia, nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Domenica in, Francesco Gabbani sembra aver dichiarato che in realtà per lui non è stato difficile trovare l’amore visto che Giulia è una sua collaboratrice.“Se ero solo durante la quarantena? No, ero con Giulia, la mia compagna che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati di colpo dai “firmacopie” al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Francesco Gabbani un pò di tempo fa.

LEGGI ANCHE:

FRANCESCO GABBANI/ "Festival di Sanremo 2022? Ora penso al nuovo disco, poi..."Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ Niente vita social per la coppia: presto novità?

© RIPRODUZIONE RISERVATA