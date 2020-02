Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ La nuova fiamma è Dea ispiratrice (Domenica In)

Sarà semplice scaramanzia o timidezza, ma c’è ancora massima riservatezza da parte di Francesco Gabbani sulla sua fidanzata Giulia. Di lei ha solo svelato il nome, spiegando che ha ispirato la sua canzone ‘Viceversa’ portata al Festival di Sanremo 2020. A Domenica In, Mara Venier spera di riuscire a dare un volto a Giulia, ancora alla larga dagli occhi indiscreti di giornali e siti web. Paradossalmente le uniche informazioni sulla fidanzata di Francesco Gabbani sono reperibili nel brano con cui il cantante ha agganciato il podio dell’Ariston. “Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole / Il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore / Basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare / Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa / Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa”. Parole semplici ma importanti, che evidenziano l’importanza di supportarsi a vicenda nella vita di tutti i giorni. Gabbani non ha mai fatto mistero che ad ispirarlo sia stata la sua attuale fidanzata Giulia, compagna di vita e avventure.

Giulia, con lei Francesco Gabbani ha ritrovato serenità e autostima

La fidanzata di Francesco Gabbani, Giulia, ha ricoperto un ruolo molto importante nella vita del cantautore. Anche stando alla larga dai riflettori è riuscita a sostenere Francesco nel suo percorso nel mondo della musica e adesso si gode insieme al compagno il meritato successo. Da qualche anno a questa parte l’artista toscano si è confermato ad alti livelli, mettendo alle spalle momento difficili e frustranti. In passato, infatti, in pochi sembravano credere nelle capacità di Francesco Gabbani, forse nemmeno la sua ex Dalila. In merito Gabbani aveva svelato alcuni retroscena curiosi sul suo precedente rapporto: “Mi diceva che sarei rimasto solo, perché nessuna poteva sopportarmi come lei’”. Invece poi è arrivata Giulia, quindi anche il brano ‘Viceversa’. La sua nuova fiamma è ricercatissima sui social, ma al momento non c’è traccia della complice di Gabbani. Chissà che a Domenica In, Francesco Gabbani non si sbottoni ulteriormente, svelando qualcosa in più sulla sua compagna.

