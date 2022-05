Giulia, fidanzata Francesco Gabbani/ Lui: “Abbiamo superato un bel test”

Giulia, la fidanzata di Francesco Gabbani, la sua ‘musa ispiratrice’

Giulia è la nuova fidanzata di Francesco Gabbani, la ragazza che ha fatto tornare a battere il cuore del cantante dopo la rottura con Dalila Iardella. L’artista toscano, uscito malconcio da una lunga relazione, ha ritrovato il sorriso grazie a Giulia, ma anche una musa ispiratrice che a quanto pare lo ha “aiutato” nella fase creativa del bellissimo brano ‘Viceversa’. I due stanno insieme da poco più di un anno e sul conto di Giulia si hanno davvero pochissime informazioni, questo perché non fa parte del mondo dello spettacolo e perché entrambi hanno preferito tutelare la propria privacy. Tuttavia, in una recente intervista televisiva, Francesco Gabbani si era lasciato scappare parole al miele per la sua Giulia, definendola “l’altra metà della mela“. Insomma, un modo dolcissimo per gridare al mondo tutto il suo amore per la nuova compagna.

Francesco Gabbani e l’amore per Giulia: “Non la tradirei mai”

“Sono molto fedele, per me è automatico. Se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli e divertirsi”, aveva aggiunto Gabbani a proposito della sua storia d’amore con Giulia. Il loro incontro è stato agevolato dal lavoro, dato che lei era una sua collaboratrice: “Durante la quarantena ero con Giulia. Lei è la mia compagna, che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati dai ‘firmacopie’ al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. È stato un bel test per tante coppie”, ha. raccontato Gabbani a Domenica In.

