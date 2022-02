Giulia Lisioli, chi è la fidanzata di Blanco/ La dichiarazione “E’ una ragazza delle mie parti”

Giulia Lisioli, la conferma di Blanco

Il giovane artista bresciano Blanco è tra i protagonisti di Sanremo 2022. In coppia con Mahmood canta “Brividi” e il duo si candida di diritto tra i papabili vincitori di questa edizione del “Festival della canzone italiana”. Blanco è uscito da poco alla ribalta, scalando le classifiche su tutte le piattaforme digitali. Eccentrico e stravagane, il cantante è felicemente fidanzato da diverso tempo con Giulia Lisioli. In un’intervista a Radio Deejay, il cantante di Brescia ha parlato di questa relazione: “Sì, ho la fidanzata e ci tengo. È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti”. Giulia Lisioli è originaria di Desenzano del Garda.

BLANCO E MAHMOOD/ “Vincitori Festival di Sanremo 2022? Chi parte favorito poi...”

Giulia Lisioli, fidanzata di Blanco, università e instagram

Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome di Blanco, è il cantante che sta partecipando al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood sulle note di Brividi. Il 18enne è fidanzato con Giulia Lisioli, conosciuta prima di diventare famoso. La loro prima apparizione pubblica insieme è stata ai Seat Music Awards quando sono comparsi mano nella mano. Giulia dovrebbe avere all’incirca 23 anni e ha frequentato l’università Tarello a Lonato del Garda, dove vive attualmente. Nel 2017 si è diplomata all’Itis. Giulia Lisioli non appartiene al mondo dello spettacolo e, fino a pochissimo tempo fa, è rimasta lontano dalla luce dei riflettori. Si ipotizza che lei e Blanco si siano conosciuti attraverso i social o tramite amici comuni. Giulia Lisioli è molto riservata, pur postando moltissimi scatti sul suo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE:

Mahmood e Blanco, vincitori Sanremo 2022 con "Brividi"/ Solo il podio sarebbe un fallimento..."Brividi", testo e significato canzone di Mahmood e Blanco/ Sanremo 2022: la tua paura...

© RIPRODUZIONE RISERVATA