Giulia Lisoli, ex di Blanco, commenta il brano dedicato a lei/ “Rimasta spiazzata”

Martina, fidanzata di Blanco, interviene sul brano “Giulia” dedicato all’ex

Blanco ha pubblicato un album nuovo di zecca intitolato Innamorato, dedicato alla sua fidanzata Martina Alves come lui stesso ha dichiarato. All’interno della sua ultima fatica, c’è un brano che si intitola Giulia che racconta la storia con la sua ex Giulia Lisoli.

Incalzata dai fan su questo, Martina ha deciso di commentare il brano che Blanco ha scritto per l’ex sui social chiarendo tutto: “Chi mi conosce sa che non mi piace espormi e creare situazioni di cui parlare ma voglio chiarire questa cosa. Non limitatevi a sentire una canzone, ma ad ascoltarla che è ben diverso. Cercate di capire anche il testo e non solo soffermarvi su un titolo che può essere fraintendibile”. Poi aggiunge: “Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa. La musica è la sua forma d’arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze e ascoltate tutte le meraviglie che ha fatto uscire, compresa Giulia. Hai spaccato tutto amore”.

Giulia Lisoli commenta il brano dedicato a lei: “Mi ha fatto effetto”

Dopo che Martina Alves ha chiarito il suo punto di vista sul brano Giulia, in cui il fidanzato Blanco parla dell’ex, sulla questione interviene la stessa Giulia Lisoli. La storia tra lei e Blanco è finita quando il cantante trionfò a Sanremo 2022, insieme a Mahmood, con il brano Brividi.

Come riporta Isa&Chia, su Tik Tok, l’ex di Blanco ha svelato il suo punto di vista sul brano dedicato a lei: “Penso che non sia una cosa sbagliata. Alla fine un cantante esprime ciò che sente, ciò che vuole. Comunque sì, mi ha fatto un certo effetto. Sono rimasta spiazzata. Appena ho visto il titolo in realtà non ho pensato a chissà cosa. Magari vuole esprimere quello che è successo, quello che è stato“. Poi aggiunge: “Solo per hype? Per come l’ho conosciuto io in passato, no. Non ha mai fatto questa cosa per hype”.

