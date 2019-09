Giulia Michelini/ “Rosy Abate? Nessuno sa come mi chiamo realmente…” (Verissimo)

Giulia Michelini:”Rosy Abate? Le dirò addio alla fine di questa stagione”

Giulia Michelini ha appena registrato un nuovo successo con Rosy Abate 2, conquistando milioni di telespettatori grazie alla sua interpretazione dell’antieroina siciliana. La Regina di Palermo è tornata, ma non sarà con noi ancora per molto. Non in queste vesti per lo meno. “Le dirò addio alla fine di questa stagione”, ha rivelato infatti in una recente intervista a Sorrisi. Una scelta dovuta per l’artista romana, che preferisce troncare i ponti con la mafiosa della fiction per evitare che il pubblico la identifichi troppo con il personaggio. “Nessuno sa come mi chiamo realmente”, ha specificato con amarezza. Lo show forse continuerà, visto che la Michelini ha solo parlato del suo addio e non della volontà dei piani alti di troncare ogni proseguimento. Sarà difficile tuttavia immaginare il futuro del progetto di Taodue senza la presenza di Giulia, stanca di quel personaggio che ha interpretato per la prima volta in Squadra Antimafia. “Sotto il fuoco incrociato dei palinsesti. È sopravvissuta grazie a voi”, scrive intanto l’attrice sui social, pubblicando un’immagine promozionale di questo suo ultimo lavoro.

Giulia Michelini, Verissimo: “A Cosimo non interessa la serie, avrà visto sì e no dieci minuti”

Conto alla rovescia per Giulia Michelini, che presto ci rivelerà quali saranno i suoi progetti futuri. Per ora possiamo seguirla sul piccolo schermo grazie a Rosy Abate 2, la seconda stagione dello spinoff dedicato alla mafiosa palermitana. Oggi, sabato 21 settembre 2019, gli ammiratori potranno inoltre seguire l’intervista di Giulia Michelini a Verissimo. Darà qualche anticipazione in più sulla trama? In ballo la possibilità di un lieto fine o un nuovo epilogo drammatico per la sua Rosy, a cui dirà addio una volta conclusi gli episodi in corso. “A Cosimo non interessa la serie, avrà visto sì e no dieci minuti”, ha rivelato invece al settimanale Grazia parlando del figlio. Nell’intervista accenna anche alla volontà di dare a Rosy la possibilità di vivere per una terza stagione, ma sembra che la situazione sia cambiata nel corso delle ultime settimane. L’attrice potrebbe aver capito di non poter sostenere un’altra tranche di puntate nei panni della Abate. “Un personaggio faticoso, sempre sopra le righe”, ha aggiunto svelando di aver potuto fare solo un giorno e mezzo di riposo durante le ultime riprese, durate in tutto cinque mesi.

