Giulia Molino, sorpresa dal papà Michele ad Amici 2020/ “Fiero di te, anche se…”

Serata di sorprese nello studio di Amici 2020. Anche per Giulia Molino c’è una persona molto speciale in collegamento: suo papà Michele. La cantante scoppia in lacrime ed è palesemente emozionata, soprattutto di fronte alle parole ricche d’amore e di orgoglio del suo papà. “Io, mamma e Federica siamo davvero molto fieri di te. – esordisce l’uomo in collegamento con lo studio di Amici – Non hai avuto paura di mostrare le tue debolezze e le tue fragilità. In questo modo sei riuscita a dimostrare di essere una donna piena di energia e carica, che noi già abbiamo intravisto quando tu hai incontrato tutte le difficoltà durante la tua adolescenza.”

Giulia in lacrime per la sorpresa di suo padre Michele ad Amici 2020

Proprio su queste parole, Giulia scoppia a piangere ad Amici 2020. Intanto le parole di stima di suo padre continuano: “Poi il tuo carattere forte e testardo a me è stato subito chiaro sin dalla tua infanzia, – qui racconta un aneddoto molto simpatico su sua figlia – quando io ti portavo all’asilo e tu volevi scegliere gli abiti. Il problema grosso che dovevo superare è che tu volevi indossare il cappotto in estate e i sandali in inverno”. I due si salutano commossi e con la speranza di rivedersi quanto più tardi possibile.



