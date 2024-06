Ex Amici 19, Giulia Molino: fan ‘spiazzati’ dal cambiamento estetico/ “Si vede un ‘ritocco’ notevole…”

Giulia Molino, pur non passando per la vittoria finale, risulta tra le ex allieve di Amici che ancora oggi può vantare largo seguito soprattutto sui social. Da quell’esperienza ad Amici 19 sono cambiate tante cose nella sua vita, soprattutto dal punto di vista professionale. Come riporta Isa e Chia, a destare l’attenzione dei fan negli ultimi giorni non sono però le novità di carattere musicale bensì un cambiamento fisico piuttosto evidente e che in realtà pare sia iniziato lo scorso anno.

Durante l’esperienza ad Amici 19, Giulia Molino era identificata con il suo riccio ‘ribelle’. Una capigliatura che quasi esaltava le sue doti comunicative in ogni performance, perfetta rappresentazione della grande energia che metteva sul palco e di una grinta più che spiccata. Ebbene, già lo scorso anno – tornata come ospite nel talent per presentare il suo impegno in un musical – aveva fatto ‘scalpore’ per il radicale cambio di look; passando dall’iconico riccio ad un innovativo capello super-liscio.

Giulia Molino, dai presunti ritocchi all’acconciatura senza ricci: com’è cambiata l’ex allieva di Amici 19

Giulia Molino è tornata alla ribalta nelle ultime settimane con il nuovo singolo “Nunn’è over”; ma l’attenzione dei fan, oltre che per il brano, è stata appunto attirata da un nuovo cambiamento estetico dell’ex allieva di Amici 19. Nello specifico, come riporta Isa e Chia, dalle ultime immagini e video pubblicati alcuni fan avrebbero fatto notare che: “… Si vede un ritocco notevole alle labbra”, si legge sul portale. Inoltre, secondo alcuni anche il viso potrebbe aver subito dei piccoli ‘ritocchi’ estetici, con particolare riferimento alla zona degli zigomi. In ogni caso, l’estetica è un fattore prettamente personale e soggettivo e, ciò che realmente importa, è che Giulia Molino continui a regalare grandi emozioni a ritmo di musica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA