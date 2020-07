Giulia Montanarini ha partorito, è nata Alice/ Gianmaria Papa al settimo cielo e…

Per Giulia Montanarini è arrivato il momento di tornare ad essere mamma. Dopo mesi di attesa chiusa in casa a causa del lockdown e con il pancione pronto a lievitare, finalmente Giulia Montanarini ha partorito dando alla luce la piccola Alice, la sua bambina, colei “che ha dato senso a tutto”, come l’ex tronista e attrice ha scritto sui social mostrandosi al mondo a poche ore dal lieto evento. Bella come il sorriso, sorridente e un po’ stravolta la neo mamma si è mostrata nel letto dell’ospedale facendo vedere solo la manina della piccola Alice scrivendo: “Sei la gioia piu’ grande della mia vita.. Con te ho dato un senso a tutto.. Benvenuta AMORE MIO… BENVENUTA ALICE💖….siamo gia’ tutti pazzi di te”. Nella foto successiva, al centro dello scatto è sempre la manina della sua bambina stretta a quella del padre, Gianmaria Papa.

GIULIA MONTANARINI MAMMA A 44 ANNI, GIANMARIA PAPA..

Al momento il neo papà non ha usato i social per commentare l’arrivo della figlia avuta da Giulia Montanarini ma a quanto pare, come è normale che sia, il dottore è già al settimo cielo perché Alice è sicuramente l’anello che terrà insieme la loro famiglia allargata per sempre. La tronista è diventata mamma per la prima volta a 44 anni e, secondo quanto ha rivelato a Diva e Donna, non ha fatto ricorso a cure varie: “Io e Gianmaria ci abbiamo provato ed è arrivata subito”. I due stanno insieme ormai da cinque anni e per amore del suo dottorino, che ha già due figli, lei si è trasferita a Roma due mesi dopo. Lei non ha dubbi, Gianmaria è l’uomo della sua vita e l’arrivo di Alice non ha fatto altro che provare che questa, sicuramente, è la sua storia più importante.



