Giulia Montanarini, ex fidanzata di Lorenzo Amoruso/ Insieme per 6 anni, poi…

Lorenzo Amoruso, fidanzato di Manila Nazzaro con cui ha deciso di partecipare a Temptation Island 2020, non è mai stato sposato, ma nel suo passato sentimentale ci sono storie importante come quella vissuta con Giulia Montanarini showgirl e con un passato da tronista di Uomini e Donne. Giulia Montanarini e Lorenzo amoruso sono stati insieme per più di sei anni, precisamente dal 2003 al 2009. Della loro storia, però, non si hanno tante notizie. La coppia, infatti, ha sempre vissuto la relazione lontana dalle luci dei riflettori e solo nel 2007 si lasciarono andare ad alcune dichiarazioni annunciando l’inizio di una convivenza in un casolare in Toscana e il desiderio di avere un figlio. Tuttavia, due anni dopo, Lorenzo Amoruso e Giulia Montanarini si dissero addio.

GIULIA MONTANARINI NEL PASSATO DI LORENZO AMORUSO PRIMA DI MANILA NAZZARO

Dopo la fine della storia, Giulia Montanarini e Lorenzo Amoruso hanno percorso strade diverse. L’ex calciatore, da tre anni e mezzo fa coppia fissa con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro con cui ha partecipato a Temptation Island 2020 per dare una svolta al loro rapporto. La Nazzaro, infatti, ha ammesso che vorrebbe iniziare una vera e propria convivenza. La Montanarini, invece, nel 2011 partecipò a Uomini e Donne sperado di trovare l’amore. Nel programma di Maria De Filippi incontrò Alessio Lo Passo, ma tra i due non sbocciò un grande amore. Attualmente, Giulia Montanarini è fidanzata con un medico da cui aspetta una bambina. “Ancora qualche giorno e conosceremo la nostra bambolina…. Ti Amo”, ha scritto su Instagram dedicando le dolci parole al compagno.





