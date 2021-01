Giulia Orazi de La pupa e il secchione, chi è?/ La veterinaria spera di “sciogliersi”

Anche quest’anno a La Pupa e il Secchione non ci saranno soltanto “i secchioni” ma anche ‘le secchione’. Tra queste c’è Giulia Orazi, donna originaria di Perugia, che preferisce sicuramente i libri e lo studio ai social e alla vanità. Giulia, come riporta LaNazione.it, è nata a Città di Castello e attualmente vive a Perugia. Sin da piccolissima si innamora degli animali, un amore che negli anni la porterà ad intraprendere studi proprio legati a loro. Oggi infatti Giulia è una veterinaria. Ha frequentato la facoltà di Perugia e si è laureata a soli 24 anni. Ha però deciso di non accontentarsi, così una settimana dopo è volata in Irlanda per frequentare uno stage. Al rientro, si è iscritta alla specialistica, al corso di Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche.

Giulia Orazi e la speranza per La Pupa e il Secchione “combattere la timidezza”

L’amore per gli animali e soprattutto per lo studio e la conoscenza porta la dottoressa Giulia Orazi a dare sempre di più e non fermarsi. Va infatti avanti nel suo percorso formativo, convinta che la cultura sia libertà e la chiave che permette di aprire ogni porta. Così, da maggio a settembre 2020, la Orazi partecipa alla Former Borsa Lavoro TIE – Talenti Incontrano Eccellenze presso l’Enpav. Caratterialmente si è descritta come una donna timida e riservata e, come svela nella clip di presentazione, le piacerebbe imparare a lasciarsi andare di più e sconfiggere la sua timidezza. Potrebbe riuscirci proprio a La Pupa e il Secchione con l’aiuto del bel ragazzo che la affiancherà in questa avventura.



