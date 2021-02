Giulia Orazi e Gianluca Tornese, La Pupa e il Secchione/ “I colpi di scena sono all’ordine del giorno”

Giulia Orazi e Gianluca Tornese vincitori a sorpresa de La Pupa e il Secchione e viceversa?

“I colpi di scena sono all’ordine del giorno”, con queste parole Giulia Orazi commenta nel “confessionale” davanti alle telecamere quello che succederà proprio questa sera con il suo Pupo Gianluca Tornese. In realtà nel lungo promo della finalissima di questa sera, i due si vedono davvero poco insieme ma quello che è certo è che anche loro saranno chiamati ad affrontare le loro prove come tutti gli altri.

Le anticipazioni di La Pupa e il Secchione rivelano che i due non solo dovranno districarsi con una complicata prova di recitazione al cospetto di Antonio Zequila, ma dovranno lanciarsi anche in una maratona di baci per Carmen di Pietro. Siamo sicuri che Giulia Orazi, dall’altro della sua timidezza e riservatezza, alla fine cederà e prenderà parte a questo gioco o ci sarà il rischio di un ritiro?

De Santis torna nell’armadio per la Orazi ma…

Giulia Orazi e Gianluca Tornese hanno discusso molto spesso in questo loro percorso ne La Pupa e il Secchione e viceversa ma proprio la scorsa settimana l’ex di Uomini e donne si è scusato per i modi utilizzati e per le parole dette alla sua Secchiona rea di non averlo riconosciuto sentendo il suo profumo da “200 euro” e annunciando furioso che avrebbe lasciato il gioco. Dall’altro lato, per Giuli Orazi è tornato proprio De Santis che si fa trovare nell’armadio dalla Secchiona per cantarle una canzone con la promessa di ritrovarsi fuori. Come andranno le cose per Orazi e Tornese questa sera in questa agguerrita finale? I due si sono fermati a 35 punti la scorsa settimana, a soli due punti dai primi in classifica, il colpo di scena è dietro l’angolo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA