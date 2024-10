Chi è Giulia Pastore, la fidanzata di Tonali

Giulia Pastore è la fidanzata di Tonali ed è una creator digitale che, su Instagram, è seguita da più di 125mila followers. Classe 2001, Giulia è testimonial di un brand di gioielli e ha fondato il suo marchio di abbigliamento fatto a mano. Pur facendo un lavoro pubblico, la Pastore è molto riservata e sul proprio profilo Instagram pubblica pochissimo della propria vita privata se non per celebrare momenti importanti come ha fatto in occasione della laurea del fratello. “Congratulazioni al mio fratellino per questo meraviglioso traguardo che hai raggiunto: il primo di tanti”, ha scritto Giulia condividendo una foto in cui è non solo con il fratello, ma anche con i genitori.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in crisi: si lasciano?/ Corre il gossip, lui preoccupato: lei fa chiarezza

Bellissima e con un fisico mozzafiato, Giulia è una grande sportiva. Ama, infatti, allenarsi ed è seguita dal personal trainer Mauro Santambrogio che cura per lei allenamenti specifici in palestra. Giulia, in particolare, con i suoi esercizi, si concentra principalmente su addome, glutei, dorso e spalle. Quando, può, inoltre, ama anche concedersi lunghe passeggiate in montagna.

Teo Mammucari, compagna e figlia/ "Dopo la fine della mia relazione sono finito in depressione..."

La storia d’amore tra Giulia Pastore e Tonali

Giulia Pastore e Tonali sono fidanzati dal 2019 e per un periodo sono stati lontani. Nel 2021, in occasione del secondo anniversario di fidanzamento, Giulia ha scritto: “Perdersi per poi ritrovarsi. Ci sono amori che fanno il giro del mondo, giri immensi, per poi tornare ancora più belli”. La Pastore è anche la prima tifosa del fidanzato e, in occasione del passaggio di Tonali al New Castle, ha scritto: “Sempre al tuo fianco”.

Oltre ad essere innamorata del calciatore, la Pastore ha anche un altro, grandissimo amore nella sua vita ovvero la sua cagnolina Margot che è spesso presente nelle foto che pubblica sui social e che è anche il logo del suo marchio di abbigliamento.

Jessica Morlacchi e malattia, attacchi di panico "Preso calmanti per mesi"/ Confessione al Grande Fratello