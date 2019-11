Giulia Ragazzini/ “Un rapper famoso voleva fare se*so mentre il gatto guardava”

Giulia Ragazzini, giovane modella romana vincitrice del titolo Miss Europa 2019, ha raccontato a Storie Italiane di aver ricevuto una proposta indecente da un rapper molto famoso di cui però ha preferito non fre il nome: “Ho aggiunto su Instagram questo famoso rapper – le sue parole -gli mettevo dei like sul suo profilo ufficiale. Lui poi un giorno mi ha contattato e mi ha “seguita”, visto che vedeva che mettevo i mi piace e commentavo le sue storie. Mi ha quindi chiesto il numero di telefono e mi ha detto se volevo partecipare ad un video di una sua canzone a Milano. E’ andata a finire che mi ha fatto la proposta di avere dei rapporti sessuali mentre il suo gatto guardava: sono rimasta sconvolta. Una cosa mai sentita, e purtroppo sono convinta che vi sono ragazze che accettano questi tipi di compromessi. Io non l’ho denunciato – ha proseguito nel suo racconto – perché volevo mantenere la cosa privata e non mi andava che la mia famiglia sapesse questa cosa. Avevo preso sul serio questa proposta, ero andata con il mio agente. Lui però mi aveva detto di incontrarci nel suo appartamento che voleva presentarmi il gatto… penso facesse uso di stupefacenti ma non penso sia solo per quello che avesse quella perversione”.

GIULIA RAGAZZINI: “NON HO DENUNCIATO PERCHE’…”

“Ho deciso di non denunciare perché all’inizio non l’ho detto a nessuno, poi ho iniziato a scherzarci sopra e l’ho presa come una cosa frivola a cui non pensarci troppo. Lui poi ha continuato, mi ha fatto chiamare da un’altra persona e mi ha detto che se avessi raccontato questa cosa mi avrebbe rovinata. Aveva paura che uscisse il suo nome”. Giulia Ragazzini è una giovane ragazza romana, fresca vincitrice del titolo di Miss Europa 2019. Recentemente aveva già spiegato di aver ricevuto delle proposte hot al programma radiofonico “I Lunatici”: “Questo è un mondo più sporco rispetto agli altri, ma ogni ambiente deve fare i conti con certe dinamiche. Offerte particolari? E’ successo varie volte, soprattutto per quanto riguarda i registi o cantanti, che ti promettono di farti fare i loro videoclip musicali. Magari può capitare che ti piace un cantante, gli lasci un like su Instagram, lui vede e ti manda un messaggio privato. Facendoti delle proposte indecenti”.

