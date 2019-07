GIULIA RAGAZZINI, MISS EUROPA/ Proposta hot da cantante famoso “sesso per un video”

Giulia Ragazzini è Miss Europa 2019. Si tratta della prima volta che una ragazza italiana vince questo titolo e per raccontare questa esperienza la giovane è stata intervistata durante la trasmissione “I Lunatici” trasmesso su Rai Radio 2. Giulia ha raccontato come e quando ha deciso di partecipare al concorso di Miss Europa: “vivevo a Londra, è stato un caso che io abbia partecipato”. La Ragazzini ha rivelato anche alcuni retroscena: “sono stata un mese con sessanta modelle, non si mangiava molto, si facevano quattro ore al giorno di sport, è stato difficile. Mi sono trovata bene anche con le altre ragazze, ho imparato tantissimo, mi è servito molto”. Miss Europa 2019 non nasconde che c’è tanta rivalità tra le candidate: “dopo la mia vittoria è successo di tutto. Abbiamo litigato, alcune mi hanno strappato il vestito. Quando sono tornata in camerino ho trovato questo vestito che avrei dovuto anche restituire strappato in mille pezzi”. Parlando del futuro, la Ragazzini ha detto: “ho avuto un’occasione importante, per un periodo continuerò a fare la modella, ma magari un giorno diventerò un avvocato”.

Giulia Ragazzini: proposta hot da un cantante famoso

Miss Europa 2019 Giulia Ragazzini ha rivelato anche alcuni retroscena legati al mondo virtuale e in particolare dei social. La modella, infatti, su Instagram riceve centinaia di messaggi privati di tutti i tipi. Tra queste offerte è arrivata anche una proposta hot. “E’ successo varie volte, soprattutto per quanto riguarda i registi o cantanti, che ti promettono di farti fare i loro videoclip musicali” – ha detto la modella – “magari può capitare che ti piace un cantante, gli lasci un like su Instagram, lui vede e ti manda un messaggio privato. Facendoti delle proposte indecenti”. Parlando proprio di proposte indecenti la Miss Europa 2019 ha confessato: “un cantante famoso, tra i più famosi oggi, mi ha detto che mi avrebbe fatto fare il suo videoclip a patto che fossi andata con lui. Ma non era tutto. Mi ha anche detto che il suo gatto avrebbe dovuto guardarci“. Una richiesta davvero assurda, che ha sconvolto la giovane ragazza che ha oggi però scoppia a ridere quando ascolta una sua canzone in pubblico.

Giulia Ragazzini: “Su instagram arriva qualsiasi cosa”

Ma non finisce qui, Giulia Ragazzini che su Instagram vanta più di 20mila follower ha raccontato ai microfoni de “I Lunatici” di ricevere offerte di ogni tipo su Instagram. “Dagli uomini che propongono di farmi indossare i vestiti delle mogli in cambio di denaro, agli aspiranti schiavi. Dagli Emirati Arabi mi scrive tanta gente chiedendomi di fare dei selfie con i loro falchi. Qui abbiamo cani e gatti, lì vanno in giro con i falchi” ha detto la modella. Infine ha raccontato di come la sua famiglia ha reagito alla sua scelta di partecipare ad un concorso di bellezza: “mio padre non sapeva niente, pensava che stessi lavorando in uno studio legale. Quando ho vinto ero preoccupatissima, non sapevo come dirglielo. Poi sono tornata a Roma, per diversi giorni non le ho detto nulla. Lo ha letto su un giornale, era sconvolto”.



