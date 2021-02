Giulia Salemi è incinta?/ “Facciamola uscire”. Impazza il gossip e televoto sospeso..

Giulia Salemi è in nomination con Stefania Orlando e una delle due questa sera, venerdì 19 febbraio, lascerà la casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore circola sul web il pettegolezzo sulla presunta gravidanza di Giulia Salemi. Anche quando prese parte alla terza edizione del reality show di Canale 5 si mormorava che l’influencer italo-persiana fosse in dolce attesa. “Raga ricordiamoci di salvare Stefania, perché Giulia Salemi è incinta”, è l’appello apparso su Twitter. Gli utenti chiedono quindi di fare uscire la ragazza, in stato interessante, per consentirle di proseguire in serenità la gravidanza: “Al bambino fa male tutto questo stress. Facciamola uscire per il suo bene”. Secondo alcuni fan televoto online tra Giulia e Stefania Orlando è stato momentaneamente sospeso proprio per questo motivo e non per problemi tecnici, come comunicato sul sito del programma.

Giulia Salemi incinta? L’appello sui social

Stando ai rumor, Giulia Salemi sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello già in dolce attesa e quindi è da escludere che il padre possa essere Pierpaolo Pretelli. Molti utenti, però, trovano surreale e improbabile che l’influencer italo-persiano sia incinta: “Vorrei vivere serena e totalmente scollegata dalla realtà proprio come le prelemi che pensano che Giulia sia incinta e che il televoto è sospeso per questo”, ha scritto un utente. E ancora: “Non Giulia Salemi che crede che Gigi sia rimasta incinta durante la quarantena e non prima. Ora capisco perché le sue fan pensano che sia rimasta incinta dopo due limoni”. Non è ancora chiaro il motivo per cui sia stato sospeso il televoto settimanale. Ma tra le ipotesi più accreditate ce ne è una che riguarda la squalifica di Samantha De Grenet, dopo la frase sull’autismo: “Come fai a ricordare tutto? Sembri autistico”, ha detto la showgirl ad Andrea Zelletta.



