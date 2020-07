Giulia Salemi fidanzata con il rapper Shiva?/ Beccati insieme ma non è come sembra…

Torna scoppiare il gossip su Giulia Salemi. Si torna infatti a parlare delle questioni di cuore dell’ex gieffina, che dopo la storia con Francesco Monte non ha avuto altri amori. Le cose potrebbero però essere cambiate nelle ultime settimane, visto che, stando agli ultimi rumor, la Salemi starebbe frequentando Andrea Arrigoni, ventenne legnanese conosciuto con lo pseudonimo di Shiva, rapper piuttosto conosciuto fra gli amanti del genere. Stando ai rumor, nelle ultime settimane i due si sarebbero incontrati spesso e sarebbero stati paparazzati in più di un’occasione. Da qui le voci di un presunto flirt che nessuno dei due ha però confermato. E infatti, a distanza di pochi giorni dalle prime voci su questa presunta storia d’amore, sarebbe arrivata la smentita, anche se non dai diretti interessati.

Giulia Salemi è davvero fidanzata con Shiva? Non è come sembra…

È quanto infatti svela Alan Fiordelmondo sul suo blog, dove si legge: “La protagonista del Grande Fratello Vip 3 e il rapper per quanto ci riguarda sono solamente amici. – ha scritto il noto paparazzo, per poi aggiungere – Per altro si conoscono da solo poche settimane (da circa metà giugno), e le loro uscite sarebbero limitate alla compagnia di un variegato gruppo di amici di entrambi.” E ancora: “Non vogliamo fare smettere di sognare nessuno, soprattutto sotto l’ombrellone distanziato dell’era Covid, ma credeteci: per il momento la bella Giulia è ancora da considerarsi single“. Dunque, nessun nuovo amore, almeno per ora, per la bella italo-iraniana.



