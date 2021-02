Giulia Salemi gelosa di Elisabetta e Pierpaolo/ “Moccioso”, interviene la Gregoraci!

Si torna nuovamente a parlare, in diretta al Grande Fratello Vip, del triangolo Giulia Salemi – Pierpaolo Pretelli – Elisabetta Gregoraci. L’incontro tra Pierpaolo ed Elisabetta in studio venerdì e le dichiarazioni sulla cena e sul particolare “brillore agli occhi” hanno scatenato una lite con Giulia Salemi, chiaramente gelosa del comportamento avuto dal suo ragazzo. “Sei un bambino, un moccioso!” ha sbottato l’influencer, poi messa al corrente di quanto realmente accaduto in studio da Alfonso Signorini con un filmato. Dopo la visione di queste immagini, Giulia è ancora più scossa di prima e, effettivamente, il suo volto parla chiaro. Poi sono le parole a confermare la delusione di aver visto determinate immagini.

Giulia Salemi scossa dalle immagini di Pierpaolo ed Elisabetta: la Gregoraci interviene

“Mi batte forte il cuore, sto cercando di trovare le parole esatte…” ha ammesso subito Giulia Salemi, per poi aggiungere “In maniera oggettiva, non so se è la vittoria o le luci, effettivamente aveva gli occhi lucidi… voglio aggrapparmi a questa cosa della vittoria e alla fiducia che ripongo in lui.” A tranquillizzare Giulia è allora intervenuta proprio Elisabetta Gregoraci: “Mi rendo conto che Pierpaolo è arrivato in finale e sono felice anche io per lui. Dopo 85 giorni dare dimostrazione a lui, come avrei fatto anche con Andrea, di salutarti. Comunque Giulia stai tranquilla perché a questa cena ci andremo tutti insieme!” Pierpaolo si sarà ‘salvato’?



