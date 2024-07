Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno ancora insieme? L’ultimo gesto social

Negli ultimi giorni i Perletti sono tornati sotto la lente d’ingrandimento dei fan dopo che Mirko Brunetti è stato pizzicato con un amico in compagnia di due belle ragazze, questione che ha mandato in allarme i fan della coppia che si è ricomposta al Grande Fratello dopo la rottura a Temptation Island, dove il giovane imprenditore laziale uscì con Greta Rossetti. E forse sarà stata l’aria del viaggio nei sentimenti, che si è concluso ieri sera ma che ha spopolato nelle ultime settimane, qualcosa tra i due ex gieffini sembrava essere nuovamente andato storto, nonostante lo sfogo di Brunetti che aveva provato a mettere a tacere le voci.

I fan sono così tornati a chiedersi se tra Mirko e Perla Vatiero fosse finita un’altra volta, ma da una storia Instagram della influencer campana postata nelle scorse ore si nota il riflesso di Brunetti su un cucchiaio, mentre la napoletana era intenta a fare colazione, tradotto, i due erano insieme e quindi sono state così smentite le voci sulla rottura, per la gioia dei Perletti.

Mirko Brunetti ha tradito Perla Vatiero? Il duro sfogo

Dopo le voci innescate sui social dalla presenza dell’ex gieffino in una villa con amici, l’imprenditore non ci ha visto più e ha affidato ai social un lungo sfogo nel quale ha chiarito una volta per tutte come stanno le cose con la fidanzata Perla Vatiero, un gesto inedito per il laziale che non è solito a sbottare sui social come fanno molti suoi colleghi: “Sono costretto a precisare (e sapete bene quanto a me non piaccia fare certe cose), che tutto quello che sta girando è è solamente frutto della fantasia di qualcuno. Una giornata di relax con gli amici è stata trasformata dai soliti “noti” in qualcosa di assurdo, seguendo volontariamente la strada più cattiva” le parole di fuoco.

Mirko Brunetti ha poi confermato la sua presenza nella lussuosa villa, ma allo stesso tempo ha invitato chi avesse delle prove su qualche atteggiamento errato a farsi avanti, visto che non c’era niente da nascondere, nonostante pare che Perla Vatiero fosse all’oscuro dell’uscita del ragazzo, che ha poi minacciato provvedimenti molto seri contro le malelingue, insomma la storia tra i Perletti, con qualche punto interrogativo sospeso qua e la, sembra andare avanti.