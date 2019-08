Giulia Salemi/ “Per Francesco Monte ho pianto troppo. Ora desidero il grande amore”

Giulia Salemi torna a parlare di Francesco Monte. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale F, dove si sfoga e racconta la delusione provata quando, solo poche settimane fa, finiva la sua relazione con l’ex tronista di Uomini e Dosaleminne. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip ma la conquista da parte della Salemi non è stata facile. Francesco ha poi ricambiato i suoi sentimenti e, una volta fuori dalla Casa, hanno iniziato una relazione che sembrava andare a gonfie vele fino a quanto è arrivato l’annuncio della rottura. Alle pagine di F, Giulia Salemi ammette di averci sofferto davvero tanto: “Quando è stata l’ultima volta che ho pianto? Dopo la fine della mia relazione con Francesco Monte mi è capitato spesso.” ha ammesso la Salemi.

Giulia Salemi cerca l’amore, Francesco Monte invece…

Giulia Salemi confessa che ciò che tuttavia l’ha più ferita della fine della relazione con Francesco Monte è stato che “In amore ho messo tutta me stessa. Ma il mio uomo non ci credeva come me”. Finita la storia con Francesco, Giulia è single e attende l’uomo della sua vita: “Il mio partner deve farmi sentire la migliore perché sono insicura. Ma un amore così non l’ho ancora trovato”, confessa la modella. E se lei attende l’anima gemella, Francesco ha subito ritrovato l’amore con la bella Isabella De Candia. I due, infatti, non si nascondono più e si dichiarano amore anche attraverso delle romantiche dediche social, come accaduto solo pochi giorni fa con tanto di foto che li ritrae insieme.

