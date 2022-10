Giulia Salemi sostituisce Sonia Bruganelli al GFVIP?/ “Spere di essere all’altezza..”

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi verso il salto di qualità: parla Maurizio Costanzo e…

Mentre prosegue il Grande Fratello vip in corso, Giulia Salemi, tra le altre voci in circolo, é indicata dalla critica come la principale candidata al ruolo di opinionista del reality nell’ipotesi di sostituzione di una tra Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Tra le pagine della rubrica da lui curata su Nuovo TV, a promuovere Giulia Salemi come volto TV del Grande Fratello vip 7 in corso al ruolo di opinionista del reality é Maurizio Costanzo. Il consorte di Maria De Filippi ammette di apprezzare molto la presenza dell’ex Grande Fratello vip 5 al reality dei vip come addetta alla Social Room, che sarebbe la palestra più giusta per lei in vista del salto di qualità che le si prospetterebbe nel reality che l’ha consacrata come una promessa della TV. Anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, in un’intervista a Mio, ha lasciato intendere che Giulia Salemi sia prossima al next level di opinionista, e non esclusa per lei la conduzione, al reality, dal momento che la produzione del Grande Fratello vip starebbe scommettendo su di lei. Alfonso Signorini quindi potrebbe vedersi abdicare in favore di Giulia Salemi al timone del GFvip, così come Sonia Bruganelli o Orietta Berti potrebbero cedere la poltrona di opinionista alla italo persiana. La risposta di Giulia Salemi?

Giulia Salemi su Ginevra Lamborghini/ "Ha parlato senza azionare il cervello"

Giulia Salemi mira a sostituire Alfonso Signorini al Grande Fratello vip

Nella nuova intervista, la diretta interessata dichiara di mirare al ruolo di conduttrice, dicendosi entusiasta anche all’idea di diventare opinionista, del GFvip.

“Apro le porte a tutto. Il mio sogno è diventare una conduttrice, ma se dovesse arrivare una proposta di questo tipo mi lusingherebbe molto, vorrebbe dire che ho seminato bene. Spererei solo di essere all’altezza”, dichiara a Vanity Fair. E il salto di qualità per lei potrebbe avvenire anche al Grande Fratello vip 7 in corso , quindi prima del prossimo Grande Fratello vip 8, in sostituzione temporanea di Sonia Bruganelli. Questo nel corso del periodo natalizio in arrivo, quando Sonia vorrebbe concedersi delle vacanze natalizie con il coniuge Paolo Bonolis e la loro famiglia.

