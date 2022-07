Giulia Salemi “Stavo per ammazzarmi”/ E si arrabbia col suo Pierpaolo: “por*a t*oia”

Giulia Salemi, spavento in bici per “colpa” di Pierpaolo

Brutto spavento in bicicletta per la modella ed influencer Giulia Salemi. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP, nello specifico ha postato dei filmati tra le stories di Instagram, dove si mostrava felice e sorridente in bicicletta, al fianco del suo Pierpaolo che appariva alla guida della sua automobile. Ad un tratto il ragazzo le ha domandato: “Ma perché tu sei in bici e io in macchina”. La replica di Giulia non è tardata ad arrivare: “Perché io faccio sport”. La ventinovenne, piuttosto divertita dal giro in bici, ha poi rischiato di scontrarsi con un furgone. Piuttosto spaventata la ragazza se l’è presa col suo fidanzato, che evidentemente l’ha distratta. “Amore por** t**ia sei stupido!”, ha tuonato la showgirl.

Dopo il sospiro di sollievo la Salemi si è lasciata andare a uno sfogo, punzecchiando ancora una volta il fidanzato: “Non è normale. Stavo per ammazzarmi. Io delicatissima”, il suo commento piccato. Nel frattempo, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Chi, la Salemi ha parlato del suo rapporto coi follower di Instagram e di come reagisce alle critiche e a chi si diverte a sparare insulti gratuiti: “Non voglio fare l’ipocrita, se leggo degli insulti, specialmente gratuiti non ci rimango bene. A volte devo dire che stanno diventando un po’ tossici”.

