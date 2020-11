Giulia Stabile, chi è?/ Ballerina ad Amici 20 pazza di Sebastian!

Giulia Stabile, chi è? Ballerina ad Amici 20 grazie a Veronica Peparini ma..

Giulia Stabile è un vero e proprio personaggio di questo Amici 2020/2021. La ballerina è entrata nella scuola voluta da Veronica Peparini che, secondo le anticipazioni della puntata di oggi, avrà modo di confermare il suo banco. Sabato scorso non ha destato molta curiosità almeno non per ballo, ma sicuramente è un vero e proprio personaggio e lo ha dimostrato sul palco (dove l’abbiamo vista tremare come una foglia in attesa di ballare e conoscere il suo destino) e poi anche appena entrata in casetta dove ha subito rilanciato di essere una sfigata e di essere già innamorata di un ragazzo che, però, sembra avere occhi solo per Martina. Al momento non sappiamo ancora se parlasse o meno di un professionista della scuola ma tutto cambierà oggi pomeriggio durante la nuova puntata di Amici 20. Secondo le anticipazioni, infatti, sembra proprio che Giulia Stabile sia già pazza di Sebastian, quest’anno tra i professionisti del programma.

Amici 20 Giulia Stabile pazza di Sebastian!

In settimana la bella ballerina ha avuto modo di prendere possesso del suo letto ma, soprattutto, di avere la lista delle lezioni da seguire ed è stato subito panico. In sala prove ha messo insieme la coreografia voluta da Veronica Peparini e si è accorta di avere problemi di memoria nel ricordare i passi e lasciarsi andare. Anche durante la prima esibizione davanti alla sua insegnante, Giulia era insicura e imprecisa tanto che la Peparini le ha consigliato di liberarsi di questo peso e ballare con più serenità. Tornata in casetta, la ballerina è corsa ai ripari scrivendo dei bigliettini per tutti i suoi compagni di viaggio per lasciare loro un pensiero sicura di uscire oggi pomeriggio durante il secondo pomeridiano di Amici 2020/2021. Sarà davvero così? Sembra proprio di no.



© RIPRODUZIONE RISERVATA